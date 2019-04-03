Мамаев — журналистам: у вас очень оригинальные вопросы, за поддержку спасибо

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопросы журналистов в преддверии судебного заседания по итогам расследования его дела, которое пройдёт сегодня, 3 апреля, в Москве в закрытом режиме.



«Удаётся ли смотреть футбол? Вы задаёте одни и те же вопросы всегда. Кто чемпионом станет? В мае конец чемпионата, всё увидите. Что сделаю, когда вернусь домой? У вас очень оригинальные вопросы. За поддержку спасибо», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Фигурантами дела помимо Мамаева являются нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО с 11 октября. Тремя днями ранее они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых три человека получили повреждения разной степени тяжести.

Дело Кокорина и Мамаева в суде. Мамаев ответил на вопросы журналистов. LIVE Все подробности.