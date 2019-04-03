В среду, 3 марта, форвард «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки с мячом, сообщает официальный «Твиттер» парижского клуба.

Медицинский штаб чемпионов Франции продолжит следить за процессом восстановления 27-летнего нападающего, чтобы в течение следующих двух недель принять решение по его травме.

Видео доступно в "Твиттере" «ПСЖ».

Повреждение Неймар получил в матче Кубка Франции против «Страсбурга», который состоялся 23 января. В клубе приняли решение не делать операцию, а провести консервативный курс лечения травмированной пятой плюсневой кости футболиста. Из-за аналогичного повреждения в прошлом сезоне бразилец был вынужден пропустить более трёх месяцев.

В текущем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 23 матча, забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач.