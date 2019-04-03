Джорджевич: ничья была бы незакономерной, так как «Арсенал» провёл плохую игру

Форвард «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Уралом» (0:1).

«Если бы сегодня мы вырвали ничью, это было бы незакономерно, потому что мы не провели хорошую игру. Насколько хорошо сыграли в Самаре, настолько плохо — сегодня. Три очка в матче с «Крыльями» нам принесли хорошие комбинации: мы пасовались и смотрели друг на друга. Сегодня же смотрели только на себя. Подумали, что сможем обыгрывать «один в один» и нам никто ничего не сможет противопоставить, просто спокойно выиграем. Получилось наоборот.

Результат хороший, потому что игра складывалась таким образом, что мы могли пропустить ещё. Впрочем, могли и забить. 0:1 — это неплохой результат перед ответным матчем. У нас есть ещё одна игра и возможность пройти дальше. Но с такой игрой, как сегодня, это не получится.

У нас впереди сложный график, тяжёлая игра с «Рубином». Психологически надо готовиться к ней уже с сегодняшнего дня и смотреть, где мы ошиблись, чтобы не повторить такую же игру в Казани», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.