Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 4 апреля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1425 очков.



Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Хорватии и Уругвая.



Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1737 очков)

2. Франция (1734)

3. Бразилия (1676)

4. Англия (1647)

5. Хорватия (1621)

6. Уругвай (1613)

7. Португалия (1607)

8. Швейцария (1604)

9. Испания (1601)

10. Дания (1586).

…

46. Россия (1425).



С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».



Напомним, в минувший перерыв на международные матчи сборная России провела две встречи в квалификации Евро-2020, в которых проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0).

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