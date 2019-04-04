Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 4 апреля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1425 очков.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Хорватии и Уругвая.
Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1737 очков)
2. Франция (1734)
3. Бразилия (1676)
4. Англия (1647)
5. Хорватия (1621)
6. Уругвай (1613)
7. Португалия (1607)
8. Швейцария (1604)
9. Испания (1601)
10. Дания (1586).
…
46. Россия (1425).
С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».
Напомним, в минувший перерыв на международные матчи сборная России провела две встречи в квалификации Евро-2020, в которых проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0).
Фото: РИА Новости
Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА