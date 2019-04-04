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Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Фото: РИА Новости
Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 4 апреля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1425 очков.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Хорватии и Уругвая.

Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1737 очков)
2. Франция (1734)
3. Бразилия (1676)
4. Англия (1647)
5. Хорватия (1621)
6. Уругвай (1613)
7. Португалия (1607)
8. Швейцария (1604)
9. Испания (1601)
10. Дания (1586).

46. Россия (1425).

С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

Напомним, в минувший перерыв на международные матчи сборная России провела две встречи в квалификации Евро-2020, в которых проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0).

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