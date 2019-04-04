Мордовия подала заявку на проведение финала Кубка России в Саранске

Начальник информационно-аналитического отдела ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки» Надежда Янченко прокомментировала информацию, согласно которой Саранск планирует принять финал Кубка России.

«Город Саранск действительно заинтересован в проведении финального матча Кубка России по футболу. Республика Мордовия подала официальную заявку в РФС. Но в настоящее время решение о месте проведения финального матча Кубка России по футболу не принято», — сказала Янченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

В Саранске находится стадион «Мордовия Арена», на котором прошли четыре матча минувшего чемпионата мира. Сейчас арену для домашних игр использует клуб Футбольной национальной лиги «Мордовия».