Мордовия подала заявку на проведение финала Кубка России в Саранске

Начальник информационно-аналитического отдела ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки» Надежда Янченко прокомментировала информацию, согласно которой Саранск планирует принять финал Кубка России.
«Город Саранск действительно заинтересован в проведении финального матча Кубка России по футболу. Республика Мордовия подала официальную заявку в РФС. Но в настоящее время решение о месте проведения финального матча Кубка России по футболу не принято», — сказала Янченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.
В Саранске находится стадион «Мордовия Арена», на котором прошли четыре матча минувшего чемпионата мира. Сейчас арену для домашних игр использует клуб Футбольной национальной лиги «Мордовия».
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