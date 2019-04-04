Ковач — о матче с «Боруссией» Д: победит команда, которая допустит меньше ошибок

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

«В этой игре важно показать отвественность и дисциплину. Я не просто так говорю о защитниках. Нужно быть готовым. Уровень футболистов здесь не играет роли.

Франция стала чемпионом мира, потому что хорошо играла и отлично защищалась. Судьба чемпионств решается в обороне. Нам нужно снова хорошо действовать в защите как в индивидуальном плане, так и командном.

Это будет интересный матч. Победит команда, которая допустит меньше ошибок», — приводит слова Ковача Goal.

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

Клуб из Дортмунда, набрав 63 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, мюнхенская команда (61) — на втором месте.