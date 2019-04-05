Клопп: «Манчестер Сити» выглядит, как лучшая команда в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы «Манчестер Сити» на победу во всех четырёх турнирах в нынешнем сезоне, а также назвал фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов.



«Если смотреть со стороны, то можно легко подумать, что «Сити» способен выиграть все четыре трофея. Я думаю так же. Они выглядят, как лучшая команда в мире. «Барселона», «Ювентус» и «Сити» – три главных фаворита Лиги чемпионов.



Может показаться, что из этой тройки «Сити» наиболее стабилен. Но это не значит, что они выиграют все оставшиеся матчи. Люди могут так думать, но это не добавит вероятности такому исходу», — цитирует Клоппа Goal.com.



«Ливерпуль» после 32 туров занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.



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