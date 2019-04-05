Зинченко восстановится после травмы через 10 дней

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о характере травмы, которую получил во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0) и о сроках восстановления.



«Небольшое растяжение задней поверхности бедра. Я думаю, на восстановление уйдёт около десяти дней. Пользуясь случаем, конечно же, хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня, за тёплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее. Первые дни буду держать холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу», – цитирует украинского футболиста телеканал «Футбол 1».



В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»