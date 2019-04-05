Семь футболистов «Челси» посетили ночной клуб перед матчем с «Вест Хэмом»

Несколько футболистов «Челси» посетили клуб Raffles в Лондоне минувшей ночью, сообщает Mirror.



Среди игроков, решивших весело провести время, оказались защитники Гари Кэхилл, Эмерсон Палмиери и Этан Ампаду, полузащитники Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик и Дэниел Дринкуотер, а также нападающий Оливье Жиру.



Первым заведение примерно в 1:30 ночи покинул Кэхилл, а дольше всех в клубе оставался Жиру, отправившийся домой лишь в 2:25. Дринкуотер вышел из здания вскоре после Кэхилла в сопровождении двух девушек.



8 апреля «Челси» предстоит провести матч 33-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 22:00 мск. После 32 туров подопечные Маурицио Сарри занимают пятое место в турнирной таблице первенства.

Жиру: сейчас «Челси» нужен импульс