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«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренера

«Факел» подтвердил назначение С. Булатова на пост главного тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Новым главным тренером «Факела», как уже сообщал «Чемпионат», стал Сергей Булатов. В бытность футболистом 47-летний специалист выступал за воронежскую команду. Играл также за «Уралмаш», «Балтику», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

После завершения профессиональной картеры Булатов в качестве главного тренера работал в брянском «Динамо», «Волгаре-Газпроме», «Урале», «Авангарде», московском «Арарате». Входил в тренерские штабы «КАМАЗа» и «Шинника».

Последним местом работы нового наставника воронежской команды был «Сахалин». Как сообщает пресс-служба клуба, Булатов уже пополнил заявочный лист «Факела» и будет руководить командой в матче 30-го тура ФНЛ против «Армавира», который состоится в Воронеже в воскресенье.

После 29 туров «Факел» идёт 16-м в турнирной таблице ФНЛ с 32 очками в активе.

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