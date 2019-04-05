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Агент форварда «Эвертона» Ришарлисона провёл встречу с Клоппом

Агент форварда «Эвертона» Ришарлисона провёл встречу с Клоппом
Футбол / Англия

Ренато Веласко, агент нападающего «Эвертона» Ришарлисона, провёл встречу с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, сообщает UOL.

По словам бразильского издания, встреча Клоппа и представителя 21-летнего футболиста прошла в доме немецкого специалиста. Утверждается, что тренер красных является большим поклонником таланта форварда.

Тем не менее ожидается, что «Эвертон» не станет расставаться с Ришарлисоном и не продаст его принципиальному сопернику. Для других клубов, желающих заполучить игрока, «ириски» установят солидный ценник – более € 70 млн.

Ришарлисон перешёл в «Эвертон» летом прошлого года из «Уотфорда». Сумма трансфера составила более € 40 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 1 результативную передачу.

«Атлетико», «ПСЖ», «Челси» и «Милан» интересуются Ришарлисоном
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