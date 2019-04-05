Вальверде — о Гризманне: каждый игрок волен решать своё будущее

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии домашнего матча 31-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» прокомментировал слухи об интересе к нападающему «матрасников» Антуану Гризманну.

«Хочу, чтобы фанаты обращали внимание на нас, а не на игроков других команд. Нужно поддерживать нас, а не смотреть на них. Мне не нравится, когда нас освистывают на других стадионах. Возникает чувство, что болельщики придают больше значения команде соперника, а не своей. Мы хотим обратного.

Каждый игрок волен решать своё будущее. Точно так же, как и клубы могут решать, кого оставить. Каждый волен принимать решения. Это просто ещё одна игра для нас. Гризманн — отличный футболист, поэтому для нас это имеет значение, но не более того.

Я возглавляю команду, которая завтра сыграет с другой командой, у которой есть свои игроки и тренеры. Мне не нравится говорить о футболистах из других команд. Точно так же, как мне не понравилось бы, если бы тренер соперника говорил о моих игроках. Это вопрос уважения», — приводит слова Вальверде Goal.

Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится завтра, 6 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало — в 21:45 мск.