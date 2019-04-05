Источник: Гризманн готов перейти в «Барселону»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн хочет перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.

«Окружение Гризманна уведомило „Барселону“, что он согласен на трансфер», — сообщил ведущий программы Jugones на телеканале La Sexta Жозеп Педрерол.



Напомним, ближайшим летом сумма отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» снизится с € 200 млн до € 120 млн. Прошлым летом форвард мог перейти в «Барселону», но всё-таки решил остаться в мадридском клубе, продлив с ним контракт до лета 2023 года.

28-летний Гризманн перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.