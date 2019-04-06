Дальний выстрел Отавио – в видеообзоре матча «Порту» — «Боавишта»

В матче 28-го тура португальской Примейры «Порту» обыграл «Боавишту» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау». Обслуживал матч арбитр Руй Мануэл Гомеш Кошта.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором гола стал форвард «Порту» Тикиньо, который реализовал пенальти. В начале второй половины преимущество «драконов» увеличил полузащитник Отавио, которому ассистировал хавбек Хесус Корона.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Порту», набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Боавишта» (29) осталась на 13-м месте.

В следующем туре «Порту» на выезде сыграет с «Портимоненсе». Встреча состоится 13 апреля. «Боавиште» 14 апреля предстоит домашняя игра с «Насьоналем».