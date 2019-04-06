Только два игрока забили 50 мячей в АПЛ быстрее Салаха

В пятничном матче 33-го тура АПЛ вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом на 80-й минуте игры. Этот гол стал для 26-летнего игрока красных 50-м в рамках турнира в 69 поединках.

Как сообщает «Твиттер» Sky Sports, лишь два игрока в истории Премьер-лиги достигали этой отметки быстрее. Алан Ширер забил 50 мячей за 66 матчей, а Руд ван Нистелрой — за 68 игр.

Соответственно результат Салаха стал лучшим среди игроков «Ливерпуля». Он превзошёл показатели Фернандо Торреса (72 матча), Луиса Суареса (86), Робби Фаулера (88), Майкла Оуэна (98) и Дэниэла Старриджа (103).

Всего в нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Салах сыграл 43 матча, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач. В мерсисайдский клуб он перешёл летом 2017 года из «Ромы».