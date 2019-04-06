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Салах: забить 50-й гол в АПЛ с «Ливерпулем» — это нечто особенное

Салах: забить 50-й гол в АПЛ с «Ливерпулем» — это нечто особенное
Футбол / Англия

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями от матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1). Напомним, египетский форвард забил гол на 80-й минуте встречи.

«Забить 50-й гол в английской Премьер-лиге после девяти матчей без забитых мячей — это нечто особенное. Я нападающий, поэтому должен забивать как можно чаще. В тот момент я принял решение совершить удар», — приводит слова Салаха «Sky Sports».

«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа на своём поле сыграют с лондонским «Челси». Матч состоится 14 апреля.

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ
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