Радимов: Игнатова 5 лет учили играть в футбол в ЦСКА, и он такое долбанул

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, который ранее пожелал красно-белым разгромной победы над ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Его 5 лет учили играть в футбол в ЦСКА, и он такое долбанул? Вопрос — зачем. Авторитет завоевать у трибун? Так надо не этим, а на поле! Объяснил бы кто-нибудь этому персонажу! На ум приходит Мальчиш-плохиш», — написал Радимов в "Твиттере".

Игнатов является воспитанником ЦСКА. В «Спартак» он перешёл в 2015 году. В нынешнем сезоне в составе первой команды красно-белых 18-летний хавбек сыграл девять матчей и забил один гол. Матч «Спартака» с ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, в 19:00 мск.