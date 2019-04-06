«Ювентус» — «Милан»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине состоится матч 31-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Туринский «Ювентус» набрал 81 очко в 30 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (52) — на 4-м месте в таблице чемпионата Италии. В тройку лидеров соревнования также входят «Наполи» (63) и миланский «Интер» (56).



В прошлом туре итальянской Серии А подопечные Массимилиано Аллегри на выезде обыграл «Кальяри» со счётом 2:0, а «Милан» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).