«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с Джеко

«Вест Хэм Юнайтед» согласовал с нападающим «Ромы» Эдином Джеко условия личного контракта, сообщает Il Tempo.



По информации источника, английский клуб планирует заключить двухлетнее соглашение с боснийским форвардом. При этом сообщается, что «Рома» отклонила первое предложение «Вест Хэма» по трансферу 33-летнего игрока, так как намерена продать его не менее чем за € 20 млн. Действующий контракт Джеко с «Ромой» рассчитан до июня 2020 года.



Ранее сообщалось, что в услугах Джеко также заинтересован миланский «Интер».



Джеко выступает в составе «Ромы» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий сборной Боснии и Герцеговины принял участие в 25 матчах за «Рому» в чемпионате Италии, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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