Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рубин» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Спартака» на матче с ЦСКА представили перформанс с перечёркнутым конём

Фанаты «Спартака» на матче с ЦСКА представили перформанс с перечёркнутым конём
Футбол / РПЛ

Болельщики московского «Спартака» представили масштабный перформанс на домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

На одной трибуне фанаты красно-белых показали надпись «Win or Die», на другой — перечёркнутого коня, который является символом «армейцев». Ещё одну трибуну болельщики «Спартака» украсили большим изображением кабана.

Надпись «Win or Die»
Надпись «Win or Die»
Фото: Михаил Гончаров, «Чемпионат»
Перечёркнутый конь
Перечёркнутый конь
Фото: Михаил Гончаров, «Чемпионат»
Большой кабан
Большой кабан
Фото: Михаил Гончаров, «Чемпионат»

Московское дерби сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К 17-й минуте счёт 0:0.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — на пятом.

В 23-м туре российского первенства ЦСКА 13 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Оренбург», а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом» на «Ростов Арене».

Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент