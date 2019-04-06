Фанаты «Спартака» на матче с ЦСКА представили перформанс с перечёркнутым конём

Болельщики московского «Спартака» представили масштабный перформанс на домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

На одной трибуне фанаты красно-белых показали надпись «Win or Die», на другой — перечёркнутого коня, который является символом «армейцев». Ещё одну трибуну болельщики «Спартака» украсили большим изображением кабана.

Надпись «Win or Die» Фото : Михаил Гончаров, «Чемпионат»

Перечёркнутый конь Фото : Михаил Гончаров, «Чемпионат»

Большой кабан Фото: Михаил Гончаров, «Чемпионат»

Московское дерби сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К 17-й минуте счёт 0:0.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — на пятом.

В 23-м туре российского первенства ЦСКА 13 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Оренбург», а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом» на «Ростов Арене».