Дворкович: если бы в 1-м тайме «Спартак» использовал все моменты, была бы ничья

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Аркадий Дворкович поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (0:2).

«В первом тайме была интересная игра, во втором уже не очень. Во втором голе очевидная ошибка Селихова, как и в первом. Футбол в принципе состоит из ошибок. Если бы в первом тайме «Спартак» использовал все свои моменты, была бы ничья, как я предполагал. Заслуженная победа ЦСКА, использовали ошибки соперника.

Я бы не сказал, что после перерыва ЦСКА преобразился, они просто забили гол. И матч не подтвердил предположения, что Гончаренко сильнее Кононова.

Пиротехника немного мешала во время второго тайма. Что касается судейства, то одностороннего точно не было. Судья ошибался и свистел в обе стороны», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.