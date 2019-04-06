«Барселона» — «Атлетико»: Диего Коста удалён в первом тайме

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил красную карточку на 28-й минуте матча 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (счёт 0:0, идёт первый тайм). Встреча проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживает матч арбитр Хесус Хиль Мансано. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Судья хотел предупредить Косту, но форвард слишком бурно реагировал, поэтому получил красную карточку. В результате этого на поле возникла перепалка и арбитр вынужден был показать жёлтые карточки защитникам «Атлетико» Диего Годину и Хосе Хименесу.

После 30 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Атлетико» занимает второе место, отставая от лидера на восемь очков.