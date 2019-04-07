Разгром «Боруссии» Д и победа «Лейпцига» — в обзоре матчей 28-го тура Бундеслиги

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали защитник Матс Хуммельс, хавбек Хави Мартинес, а также форварды Серж Гнабри и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

В другом матче 28-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. В составе «Лейпцига» отличились полузащитники Марсель Забитцер и Эмиль Форсберг, а также нападающие Тимо Вернер и Матеус. Оба мяча «Байера» забил хавбек Кай Хаверц.

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