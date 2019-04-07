«Авангард» обыграл «Мордовию», «Нижний Новгород» оказался сильнее «Химок»

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Мордовию» из Саранска. Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в ворота «Мордовии» на 65-й минуте. В конце встречи отличился хавбек курской команды Виталий Федотов.

В другом матче 30-го тура ФНЛ «Химки» принимали «Нижний Новгород». Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник «Нижнего Новогорода» Алексей Скворцов на 80-й минуте. Спустя девять минут нападающий Артём Делькин увеличил преимущество гостей.

Турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».