Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Авангард» обыграл «Мордовию», «Нижний Новгород» оказался сильнее «Химок»

«Авангард» обыграл «Мордовию», «Нижний Новгород» оказался сильнее «Химок»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Мордовию» из Саранска. Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в ворота «Мордовии» на 65-й минуте. В конце встречи отличился хавбек курской команды Виталий Федотов.

В другом матче 30-го тура ФНЛ «Химки» принимали «Нижний Новгород». Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник «Нижнего Новогорода» Алексей Скворцов на 80-й минуте. Спустя девять минут нападающий Артём Делькин увеличил преимущество гостей.

Турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
2 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 – Гоцук – 65, 2:0 – Федотов – 90+1
ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 – Скворцов – 80, 0:2 – Делькин – 89
Удаления: Боженов, 84 – нет
Стадион 18+. В Воронеже у подростков переписывают паспорта
Город пока не определился, нужен ли ему футбол.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент