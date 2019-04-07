Эмери: во втором тайме матча с «Эвертоном» мы были лучше, но не смогли забить

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:1).

«Во втором тайме нам нужно было прибавить, поэтому я кое-что изменил, и мы стали лучше действовать в атаке. Нам нужен баланс. В первом тайме мы были хороши в обороне, но нам требовалось лучше играть в атаке. Во втором половине мы были лучше в атаке, но не в обороне.



Мы знаем, что должны играть сильно и солидно, чтобы быть конкурентоспособными. Из-за отрицательного результата после первого тайма мы изменили игру в обороне, благодаря чему лучше сыграли во вторые 45 минут, но не смогли забить гол. Если бы мы забили, это изменило бы матч», — приводит слова Эмери ВВС.