Дубль Аспаса позволил «Сельте» обыграть «Реал Сосьедад»

Завершились два матча 31-го тура испанской Примеры. «Сельта» принимала «Реал Сосьедад», а «Леванте» — «Уэску».

В поединке в Виго победа осталась за хозяевами. На гол с пенальти Виллиана Жозе в первом тайме «Сельта» ответила тремя результативными ударами после перерыва. Дубль на свой счёт записал Яго Аспас, ещё один гол в самой концовке встречи провёл Максимилиано Гомес.

В Валенсии хозяева дважды вели в счёте, но удержать преимущество над соперником так и не смогли. В составе «Леванте» забитыми мячами отметились Рохер Марти и Хосе Моралес. За гостей забивали Энрик Гальего и Луис Авила.

После отчётного тура «Реал Сосьедад» занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры (40 очков), «Леванте» — 15-е (33), «Сельта» — 16-е (32), а «Уэска» идёт последней (24).