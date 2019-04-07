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Дубль Аспаса позволил «Сельте» обыграть «Реал Сосьедад»

Дубль Аспаса позволил «Сельте» обыграть «Реал Сосьедад»
Футбол / Испания

Завершились два матча 31-го тура испанской Примеры. «Сельта» принимала «Реал Сосьедад», а «Леванте» — «Уэску».

В поединке в Виго победа осталась за хозяевами. На гол с пенальти Виллиана Жозе в первом тайме «Сельта» ответила тремя результативными ударами после перерыва. Дубль на свой счёт записал Яго Аспас, ещё один гол в самой концовке встречи провёл Максимилиано Гомес.

В Валенсии хозяева дважды вели в счёте, но удержать преимущество над соперником так и не смогли. В составе «Леванте» забитыми мячами отметились Рохер Марти и Хосе Моралес. За гостей забивали Энрик Гальего и Луис Авила.

После отчётного тура «Реал Сосьедад» занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры (40 очков), «Леванте» — 15-е (33), «Сельта» — 16-е (32), а «Уэска» идёт последней (24).

Испания - Примера. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Сельта
Виго
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 – Жозе – 32 (пен), 1:1 – Аспас – 51 (пен), 2:1 – Аспас – 70, 3:1 – Гомес – 90+1
Удаления: нет – Жозе, 58
Испания - Примера. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Леванте
Валенсия
2 : 2
Уэска
Уэска
1:0 – Марти – 19, 1:1 – Гальего – 63, 2:1 – Моралес – 65 (пен), 2:2 – Авила – 69
«Севилья» обыграла «Вальядолид» благодаря двум голам в конце матча
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