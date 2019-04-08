Игуаин: я намерен остаться в «Челси»

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин рассказал об адаптации к АПЛ, о своих и командных целях на оставшуюся часть сезона.



«Я счастлив здесь. Всегда приятно попробовать свои силы в новом чемпионате, и это мои первые шаги в АПЛ. Естественно, у меня сейчас период адаптации, но я надеюсь, несмотря на то что у меня осталось немного времени, что смогу хорошо закончить сезон. Лучшее, чего мы можем добиться, – квалифицироваться в Лигу чемпионов и, надеюсь, выиграть Лигу Европы.



Мы приближаемся к концу сезона, поэтому речь идёт о том, чтобы закончить его как можно сильнее. Основная цель – финишировать в топ-4, чтобы мы могли сыграть в Лиге чемпионов, что привлекло бы других игроков в этот клуб. Это то, на что рассчитывает команда, чтобы мы могли пополнить состав в следующем сезоне, хорошо закончить этот сезон и сделать людей счастливыми.



Если говорить обо мне, то я хочу сделать всё, что могу, чтобы оказаться здесь в следующем сезоне. Это моё намерение. Я пришёл сюда и хочу остаться. Это хороший город, здесь можно хорошо и спокойно жить, а также наслаждаться жизнью. Поэтому я намерен остаться здесь», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

Сарри: Игуаину нужно время на адаптацию, но у «Челси» его нет