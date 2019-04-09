Азар: фанаты «Вест Хэма» пели, что я ухожу в «Реал»? Это не так

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Эден Азар после матча 33-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0) прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Болельщики «Вест Хэм Юнайтед» пели, что летом я уходу в „Реал“? Это не так. Сейчас я сконцентрирован на «Челси» — до конца сезона. Я хочу, чтобы мы финишировали в первой четвёрке и преуспели в Лиге Европы. Нам ещё многое предстоит сделать, и тогда мы посмотрим.



Мы набрали хороший ход, выиграли три матча подряд. Для психологической устойчивости важно продолжать в том же духе. Первая четвёрка и Лига Европы — наши цели. Мы должны преуспеть в обоих турнирах, и мы можем это сделать», — приводит слова Азара ВВС.