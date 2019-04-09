Мещеряков: такая плотность команд в чемпионате России – это супер

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.

«Не сторонник смотреть в таблицу после каждого тура — любая следующая игра может все поменять. Такая плотность команд в чемпионате — это супер. Болельщикам очень интересно. Посмотрите, на матче с «Зенитом» был полный стадион. Чем больше будет таких игр, тем лучше для развития футбола в стране. Думаю, и судьи подтянутся к игрокам по профессионализму. Пусть профессионалы оценят, как работала судейская бригада на нашем матче с питерцами», — цитируют Мещерякова «Известия».

«Локомотив» после 22 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. У лидирующего «Зенита» 45 баллов.