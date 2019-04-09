Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, накануне он получил травму икроножной мышцы в конце тренировочного занятия.

В отсутствие травмированных Мартина Касереса и Андреа Барцальи Кьеллини должен заменить Даниэле Ругани. Решение о недавно восстановившихся Криштиану Роналду, Дугласе Косте и Эмре Джане будет принято перед матчем.

Матч «Аякс» — «Ювентус» пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу «Аякс» – «Ювентус» обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро. Ему будут помогать лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья – Тасос Сидиропулос. Видеопомощники рефери – Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.