Де Йонг: надеюсь, с «Ювентусом» покажем, что «Аякс» даже лучше соперника

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился ожиданиями от противостояния с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Пока в этой Лиге чемпионов у нас всё складывается замечательно. Мы прошли три раунда квалификации, в каждом одержали убедительные победы, что и было нашей целью. Потом был групповой этап, где мы показали, чего стоим. Пробились в четвертьфинал, и победа над „Реалом“ стала самым ярким моментом. Мы действительно продемонстрировали всем и каждому, на что способны, и я надеюсь, сможем сделать это снова в матчах с „Ювентусом“.



Что мы чувствуем? Огромную мотивацию, как, впрочем, и остальные участники 1/4 финала. Понятно, что мы новички в этой компании. Но, как мне кажется, мы продемонстрировали, что в состоянии играть на одном уровне с другими командами. Надеюсь, и против „Ювентуса“ мы покажем, что столь же хороши или даже лучше соперника», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.