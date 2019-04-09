А. Егоров: по видео эпизод с Чорлукой — это красная карточка

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1), когда защитник хозяев Ведран Чорлука сыграл рукой.



«Сложный момент. Семак сказал бы, что это удаление. Сёмин бы сказал: «Ой, да что там». По видео – это красная, но на поле это увидеть невозможно, и никто красную не даст в такой ситуации. Короткое расстояние, мяч попадает в руку. Я был уверен, что мяч попал в грудь. На видео видно, что в руку. Игрок «Зенита» мог овладеть. Хотя контроля мяча у игрока «Зенита» не было.

Оценить это за секунду очень сложно. Мне не нравится, когда идут голословные обвинения. После игры на эмоциях это не красит Мещерякова. Посмотрим, во что такие слова выливаются в Европе, что кто-то из судей не здоровается. Я понимаю и принимаю главного арбитра», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.