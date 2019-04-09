Уткин – о словах Фетисова про Кокорина и Мамаева: лицемерная речь бюрократа

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму и делам молодёжи Вячеслава Фетисова о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«Какое же лицемерное, демагогическое интервью. Сколько слов о том, какая ответственность на спортсменах, поскольку они кумиры, дети вешают их фотографии в спальнях… Какие, кстати, спальни? Над кроватью. Спальни, знаете, Вячеслав Александрович… Это немного из другой жизни.



А мог бы Фетисов сказать по-другому. Рассказать, что сам творил по молодости. А там историй – как жизни за окном. Один киевский загул с дракой, когда только заступничество Лобановского спасло от задержания, и весьма вероятно – суда, а от огласки ничто тогда не могло спасти; чего всё это стоило. Вот если бы вы это вспомнили, Вячеслав Александрович, а? И сказали, как вам сейчас стыдно за те «подвиги», и что тогда не помоги вам одни и не прости другие – не было бы ни НХЛ, ни Кубка Стэнли, ни министерского поста… Вы бы сказали, как важно остановиться у черты. Сказали бы: вот я живой пример; смотрите, справился и сколько пользы и славы стране принёс; отпустите парней, они уже наказаны.



Вот это была бы речь великого Фетисова. А то, что прозвучало, – это речь бюрократа – каменной задницы. А какой парень был… Жаль», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Фетисов: это не вина Кокорина и Мамаева, а их беда, что мы их такими сделали