«Чертаново» до конца сезона будет играть в Спортивном городке «Лужники»

«Чертаново» до конца нынешнего сезона в Футбольной национальной лиге будет проводить свои домашние матчи в Спортивном городке «Лужники». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Арена с натуральным газоном заявлена как один из двух основных стадионов клуба в лиге.



В первой части сезона «Чертаново» проводил домашние встречи на арене «Авангард» в Домодедово. На резервном стадионе «Сапсан Арена» команда проводила домашние игры только в неблагоприятное время года (в ноябре и марте).



В первом матче в Спортивном городке «Лужники» «Чертаново» сыграет 13 апреля с «Томью». После 30 туров московская команда занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 6-ю строчку, имея в активе 46 очков.

«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛ