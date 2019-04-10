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«Чертаново» до конца сезона будет играть в Спортивном городке «Лужники»

«Чертаново» до конца сезона будет играть в Спортивном городке «Лужники»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

«Чертаново» до конца нынешнего сезона в Футбольной национальной лиге будет проводить свои домашние матчи в Спортивном городке «Лужники». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Арена с натуральным газоном заявлена как один из двух основных стадионов клуба в лиге.

В первой части сезона «Чертаново» проводил домашние встречи на арене «Авангард» в Домодедово. На резервном стадионе «Сапсан Арена» команда проводила домашние игры только в неблагоприятное время года (в ноябре и марте).

В первом матче в Спортивном городке «Лужники» «Чертаново» сыграет 13 апреля с «Томью». После 30 туров московская команда занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 6-ю строчку, имея в активе 46 очков.

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