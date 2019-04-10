Эдер рассказал, какие слова на русском языке успел выучить

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер рассказал о своих успехах в изучении футбольной терминологии в русском языке.



«Какие слова знаю на русском? «Нормально», «хорошо», «я понимаю», «хорош», «играй», «быстрее», «давай», «один», «второй», «сзади». В основном футбольные термины.



Во время матча, когда главный тренер что-то подсказывает, очень сложно услышать, потому что очень шумно, и концентрируешься на игре. Но в раздевалке на установке перед игрой я понимаю многие термины. Кто обучает языку? Миранчуки, Тара-Бара, но говорю же, знаю чуть-чуть», — передаёт слова Эдера корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



В нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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