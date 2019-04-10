Капитан женской сборной России U17 дисквалифицирована за драку во время матча

Капитан женской сборной России U17 Диана Памен получила наказание за участие в драке во время матча Элитного раунда чемпионата Европы с командой Швейцарии.



Инцидент произошёл во втором тайме. Памен отобрала мяч у швейцарки Эллы Люштины, после чего получила удар ногой от соперницы. Памен незамедлительно ответила противнице ударом по лицу, после чего девушек разняли остальные участницы матча. По итогам эпизода обе футболистки были удалены с поля. Сборная России в итоге потерпела поражение со счётом 2:4 и заняла последнее, четвёртое место в турнирной таблице.



Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза, УЕФА решил дисквалифицировать Памен на три матча. При этом в союзе заявили, что не станут подавать апелляцию на решение организации.

Игроки женских сборных России и Швейцарии устроили драку во время матча Евро U17