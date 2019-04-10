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Работник кафе рассказал о неадекватном поведении девушки из компании Кокорина

Работник кафе рассказал о неадекватном поведении девушки из компании Кокорина
Футбол / РПЛ

Андрей Андрацкин, работник «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о неадекватном поведении спутницы футболистов во время их конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«Мужчина начал снимать на телефон, кто-то ему сказал прекратить, далее кто-то из компании услышал, что кто-то снимает. Девушка из компании взяла ром с виски и вылила на мужчину. Он начал возмущаться, почему не вызывают полицию.

Она же бросала на пол тарелки – она была супернеадекватная. Это было сделано целенаправленно, чтобы показать, что она императрица и тут главная», — передаёт слова Андрацкина корреспондент «Чемпионата».

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