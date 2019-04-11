Милевский: будет грандиозное событие, если Зеленский станет президентом Украины

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский прокомментировал президентские выборы на Украине. Украинский футболист отметил, что ему нравились шутки про него в шоу «Квартале 95», которое вёл Владимир Зеленский.



«Я их очень люблю и Владимиру Зеленскому желаю удачи. Для многих, с кем общаюсь, это будет грандиозное событие, если он станет президентом Украины. Поэтому удачи, здоровья! Посмотрим, чем это всё закончится", — сказал футболист на YouTube-канале Hodasevich-LIVE.



Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. В борьбе за пост президента Украины Зеленский будет бороться с действующим главой государства Петром Порошенко. Ранее сообщалось, что между кандидатами пройдут дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Стадион финала ЛЧ сезона-2017/18 примет дебаты Порошенко и Зеленского