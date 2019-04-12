«Ростов» поместил на билеты Новосельцева со словами «Всегда платим долги»

На билетах к матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» на своём поле встретится со «Спартаком», изображены футболисты ростовской команды. Одним из них является защитник Иван Новосельцев со слоганом «Всегда платим свои долги».

На билете к матчу со «Спартаком» Новосельцев со слоганом «Всегда платим долги»

На билете к матчу со «Спартаком» Новосельцев со слоганом «Всегда платим долги»

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 14 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. Ранее была информация, что все билеты на эту встречу уже были проданы.

После 22 туров «Ростов» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место с 32 очками в активе, красно-белые идут на одну позицию выше, набрав 36 баллов.



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