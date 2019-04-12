В ночь с 9 на 10 апреля в Москве сгорел автомобиль тренера футбольной академии «Локомотива» Алексея Поладько, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, возгорание транспортного средства 41-летнего специалиста произошло около 3 часов ночи. Горевший на улице автомобиль марки «Опель» был замечен прохожими. Они и вызвали пожарную службу, однако было уже поздно. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Вариант с поджогом автомобиля ими уже исключён.

Поладько работает с юношескими командами «Локомотива» 2002 и 2007 годов рождения. В прошлом году первый коллектив занял третье место на международном турнире в Италии, а команда 2007 года рождения выиграла турнир в Старом Осколе.