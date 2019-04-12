Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Велес» — «Текстильщик». 13 апреля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка африканских наций — 2019

Состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка африканских наций — 2019
Футбол / Прочие турниры

В пятницу, 12 апреля, состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка африканских наций (КАН), который летом текущего года примет Египет. Вот её итоги.

Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве
Группа B: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди
Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания
Группа D: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия
Группа E: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола
Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау

Впервые в истории в финальной части турнира примут участие 24 сборные. Пройдёт он с 21 июня по 19 июля. В 1/8 финала КАН выйдут по две лучшие команды из каждой группы и ещё четыре сборные, которые покажут лучшие результаты среди коллективов, ставших третьими в своих квартетах. Откроется турнир поединком между сборными Египта и Зимбабве.

Тарханов — главный тренер «Пюника»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент