Состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка африканских наций — 2019

В пятницу, 12 апреля, состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка африканских наций (КАН), который летом текущего года примет Египет. Вот её итоги.

Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве

Группа B: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди

Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания

Группа D: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия

Группа E: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола

Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау

Впервые в истории в финальной части турнира примут участие 24 сборные. Пройдёт он с 21 июня по 19 июля. В 1/8 финала КАН выйдут по две лучшие команды из каждой группы и ещё четыре сборные, которые покажут лучшие результаты среди коллективов, ставших третьими в своих квартетах. Откроется турнир поединком между сборными Египта и Зимбабве.