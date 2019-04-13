Почеттино: если выйдем в финал ЛЧ, возможно, Кейн сыграет

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал травмы нападающего Гарри Кейна и полузащитника Деле Алли.

«Кейн чувствует грусть и разочарование, как и все окружающие. Это тяжёлый момент для него и команды. Мы должны оценивать его состояние каждый день, нам нужно видеть, когда он сможет начать тренироваться. Сегодня невозможно назвать дату возвращения.

Он получил похожую травму в прошлый раз в матче с «Манчестер Юнайтед», тогда восстановление заняло пять недель. Если выйдем в финал Лиги чемпионов, возможно, у него будет возможность сыграть.

Алли сломал руку, должны вскоре узнать, может ли он участвовать в ближайшем матче. Я не оптимистичен насчёт него. Не можем сказать, сыграет ли Алли против «Хаддерсфилда», — цитирует Почеттино Sky Sports.