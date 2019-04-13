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Краневиттер: Месси — символ Аргентины на данный момент

Краневиттер: Месси — символ Аргентины на данный момент
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о товарище по сборной Аргентине Лионеле Месси.

«Месси или Марадона? Лео Месси, потому что с Марадоной я не знаком. Я не знаю, какой он человек, и в футбол тоже с ним не играл. А с Лео удалось и то, и другое.

Люди, олицетворяющие Аргентину? Их много, на самом деле. Я не думаю, что прям все назвали бы кого-то конкретного. Но по моему мнению, Лео Месси – символ нашей страны на данный момент. У нас много известных спортсменов, писателей, художников, но я уверен, что большинство всё-таки считает, что именно Месси олицетворяет Аргентину», — приводит слова Краневиттера «Гол».

Краневиттер выступает в составе петербургского «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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