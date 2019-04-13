«Енисей» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Уфы» на матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 13 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Красноярске и начнётся в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Огуде, Ятченко, Семакин, Зотов, Кутьин, Соболев.



Запасные: Юрченко, Едапин, Савичев, Комолов, Рожков, Комков, Хубулов, Торбинский, Саркисов.



«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Игбун, Бизяк.



Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Сысуев, Вомбергар.

«Енисей» набрал 12 очков в 22 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (20) — на 14-м месте.