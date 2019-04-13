Попадёт ли ЦСКА в Лигу чемпионов?

ЦСКА потерпел поражение со счётом 2:3 в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». «Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко может покинуть зону Лиги чемпионов уже сегодня, 13 апреля, если «Локомотив» добьётся положительного результата в гостевой встрече с «Ахматом».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: попадёт ли ЦСКА в Лигу чемпионов?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало игры запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть статистику игроков российского первенства можно на «Чемпионате».