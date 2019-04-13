«Зенит-2» обыграл «Балтику», «Армавир» потерпел поражение в матче с «Химками»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал защитник Артём Вяткин, отличившийся на 10-й минуте. До перерыва преимущество «Зенита» увеличил нападающий Михаил Маркин. На 58-й минуте «Балтика» осталась в меньшинстве из-за удаления защитника Максима Тишкина.
В другом матче 31-го тура «Армавир» принимал «Химки». Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол забил полузащитник Александр Рязанцев, реализовавший пенальти на 21-й минуте. В конце второго тайма отличился хавбек Илья Кухарчук.
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