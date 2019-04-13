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«Зенит-2» обыграл «Балтику», «Армавир» потерпел поражение в матче с «Химками»

«Зенит-2» обыграл «Балтику», «Армавир» потерпел поражение в матче с «Химками»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник Артём Вяткин, отличившийся на 10-й минуте. До перерыва преимущество «Зенита» увеличил нападающий Михаил Маркин. На 58-й минуте «Балтика» осталась в меньшинстве из-за удаления защитника Максима Тишкина.

В другом матче 31-го тура «Армавир» принимал «Химки». Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник Александр Рязанцев, реализовавший пенальти на 21-й минуте. В конце второго тайма отличился хавбек Илья Кухарчук.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
0 : 2
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1 – Вяткин – 10, 0:2 – Маркин – 39
Удаления: Тишкин, 58 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Армавир
Армавир
0 : 2
Химки
Химки
0:1 – Рязанцев – 21 (пен), 0:2 – Кухарчук – 76
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