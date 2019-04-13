Инфантино: ФИФА призывает всех бороться с расизмом, ему не место в футболе

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением относительно участившихся в последнее время случаев проявления расизма во время футбольных матчей.



«Было грустно наблюдать, как в последние дни в мире футбола произошло сразу несколько инцидентов, связанных с проявлением расизма. Это недопустимо. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.



ФИФА выражает поддержку Принс-Десиру Гуано, Калиду Кулибали, Рахиму Стерлингу, Дэнни Роузу и другим футболистам, тренерам, болельщикам или иным участникам матчей, которые пострадали от расизма, как на профессиональном уровне, так и на школьных полях.



Мы ввели в турнирах под своей эгидой правило, позволяющее арбитрам применять серьёзные санкции – вплоть до остановки матча – в случае проявления дискриминации. ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы последовать нашему примеру. Мы будем продолжать бороться с расизмом и гарантируем полную поддержку всем ассоциациям, которые примут участие в этой борьбе», — приводится заявление Инфантино на официальном сайте ФИФА.

Компани: проблема расизма глубже, чем просто оскорбления игроков на стадионах