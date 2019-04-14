Голы Санчо в ворота «Майнца» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Майнц». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо на 17-й минуте после передачи хавбека Марио Гётце. До перерыва Санчо оформил дубль, голевой пас отдал полузащитник Томас Делейни. На 83-й минуте нападающий «Майнца» Робин Куайсон сократил разницу в счёте.



«Боруссия», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. На втором месте — «Бавария» (64), но у мюнхенского клуба одна игра в запасе. «Майнц» (33) — на 12-м месте.



В других матчах тура «РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» со счётом 2:0, а «Штутгарт» дома уступил леверкузенскому «Байеру» (0:1).