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Голы Санчо в ворота «Майнца» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

Голы Санчо в ворота «Майнца» — в видеообзоре матчей Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Майнц». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо на 17-й минуте после передачи хавбека Марио Гётце. До перерыва Санчо оформил дубль, голевой пас отдал полузащитник Томас Делейни. На 83-й минуте нападающий «Майнца» Робин Куайсон сократил разницу в счёте.

«Боруссия», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. На втором месте — «Бавария» (64), но у мюнхенского клуба одна игра в запасе. «Майнц» (33) — на 12-м месте.

В других матчах тура «РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» со счётом 2:0, а «Штутгарт» дома уступил леверкузенскому «Байеру» (0:1).

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