Точилин: «Сочи» на расстоянии вытянутой руки от прямой путёвки в Премьер-Лигу

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 31-го тура Футбольной национальной лиги с «Тамбовом».

«Очень важная игра. С точки зрения турнирной таблицы, крайне важно было сделать этот шаг — теперь мы на расстоянии вытянутой руки, одного-единственного очка от прямой путёвки в Премьер-Лигу. Я доволен своими ребятами и тем, как они выполнили установку. Счёт говорит о многом. Ну а «Тамбову» хочется пожелать удачи и решения своих задач», — приводит слова Точилина пресс-служба ФНЛ.

Турнирная таблица ФНЛ

1. «Тамбов» — 61 очко

2. «Томь» — 56

3. «Сочи» — 55

4. «Авангард» — 50 (одна игра в запасе).

Напрямую в Премьер-Лигу выходят команды, занявшие по итогам чемпионата первое и второе места. Два клуба, которые финишируют на третьем и четвёртом местах, сыграют в стыковых матчах.