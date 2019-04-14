Точилин: «Сочи» на расстоянии вытянутой руки от прямой путёвки в Премьер-Лигу

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 31-го тура Футбольной национальной лиги с «Тамбовом».
«Очень важная игра. С точки зрения турнирной таблицы, крайне важно было сделать этот шаг — теперь мы на расстоянии вытянутой руки, одного-единственного очка от прямой путёвки в Премьер-Лигу. Я доволен своими ребятами и тем, как они выполнили установку. Счёт говорит о многом. Ну а «Тамбову» хочется пожелать удачи и решения своих задач», — приводит слова Точилина пресс-служба ФНЛ.
Турнирная таблица ФНЛ
1. «Тамбов» — 61 очко
2. «Томь» — 56
3. «Сочи» — 55
4. «Авангард» — 50 (одна игра в запасе).
Напрямую в Премьер-Лигу выходят команды, занявшие по итогам чемпионата первое и второе места. Два клуба, которые финишируют на третьем и четвёртом местах, сыграют в стыковых матчах.