Эмери: Рэмси нелегко после подписания контракта с «Ювентусом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что полузащитник команды Аарон Рэмси сконцентрирован на игре за «канониров», несмотря на договорённость с туринским «Ювентусом».

«Аарону нелегко после подписания контракта с «Ювентусом», но его цель — помочь нам. Он демонстрирует невероятное отношение к делу на каждой тренировке. В оставшихся матчах Рэмси хочет сделать что-то важное для болельщиков «Арсенала», а я хочу сделать что-то важное для него», — приводит слова Эмери Goal.

«Арсенал», набрав 63 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Завтра, 15 апреля, лондонский клуб на выезде проведёт матч 34-го тура с «Уотфордом».

18 апреля «канониры» в гостях сыграют с «Наполи» в ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.